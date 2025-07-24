Bayraklı’da ücretsiz sağlık hizmetleri artarak sürüyor

Bayraklı Belediyesi, vatandaşların sağlığı için sunduğu ücretsiz hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmetlerden, son 15 ayda 27 bin 219 kişi yararlandı. Vatandaşlara donanımlı kliniklerde sunulan sağlık destekleri, özellikle dezavantajlı kesimler için önemli bir katkı sağladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve burada sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Kliniklerde görev yapan doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, acil tıp teknisyenleri, fizyoterapistler ve teknikerlerle görüşen Başkan Önal, yeni başlatılan kolesterol kontrol hizmetini de deneyimledi. Kendi kontrollerini yaptıran Önal, kan vererek açlık kan şekeri ölçümünü yaptırdı.

Belediye, sağlık hizmetlerini genişletmeye devam ediyor

Bayraklı Belediyesi’ne bağlı klinikler, özel hastane kalitesinde hizmet veriyor. Randevu sistemiyle çalışan merkezlerde rutin muayeneler, enjeksiyon, pansuman, evde doktor ziyareti, hasta nakli ve ölüm raporu düzenlenmesi gibi birçok sağlık hizmeti sunuluyor. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında ise diş muayenesi, dolgu ve çekim işlemleri yapılıyor.

Yeni eklenen kolesterol kontrol hizmeti, vatandaşların kalp ve damar hastalıklarına karşı erken önlem almasını hedefliyor. Belediye, “Kolesterolünü Takip Et, Sağlıklı Kal” sloganıyla başlattığı bu yeni hizmeti Jandarma Üstçavuş Sadık Akın Sağlık Evi'nde sunmaya başladı.

Kolesterol kontrolü düzenli yapılacak

Kolesterol ölçümü hizmeti, her 6 ayda bir düzenli olarak yapılacak. Bu kontrol, sağlıklı yaşamı destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor. Başkan Önal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık hizmetleri, özellikle dezavantajlı kesimler için hayati önem taşıyor. Bayraklı’da yaşayan her vatandaşımızın sağlığını korumak bizim en temel görevimizdir. Son 15 ayda 27 binden fazla kişiye ulaşmış olmamız çok değerli. Herkesi bu ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyorum.”

Vatandaşlar kolayca bilgiye ulaşabiliyor

Bayraklı Belediyesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, (0232) 477 20 00 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Ücretsiz evde bakım, yaşlı destek hattı ve hasta nakil hizmetleriyle belediye, toplumsal sağlık alanında hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.