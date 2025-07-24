Muğla’nın Marmaris ilçesinde artan çöp sorunu ve yeterli önlem alınmaması nedeniyle domuz sürüleri ilçe merkezinde görülmeye başladı. Sahil, park ve sokaklarda gündüz saatlerinde bile dolaşan domuzlar, halk arasında endişeye neden oluyor.



Domuzlar sahillere indi, halk tedirgin

Marmaris'te özellikle gece saatlerinde görülmeye başlanan domuz sürüleri, artık gündüz vakti de insanların arasında dolaşmaya başladı. Sahil şeridinde, parklarda ve yerleşim alanlarında yiyecek arayan domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Vatandaşlardan belediyeye tepki

İlçe sakinleri, Marmaris Belediyesi’nin yeterli önlem almadığını belirterek, zamanında toplanmayan çöplerin domuzları şehre çektiğini söylüyor. Bazı vatandaşlar, domuz sürülerinin evcil hayvanlara zarar verdiğini de ifade etti.

“Halk sağlığı tehlikede”

Yetkililere seslenen vatandaşlar, hem halk sağlığı hem de güvenlik açısından acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. İlçede sokak temizliği ve atık yönetimi konusunda belediyenin daha duyarlı olması çağrısında bulunuldu.