İzmir’in Bayraklı ilçesinde yapılan denetimler sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde 10 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen deliller ve suç unsurları ilçenin huzur ve güvenliği açısından önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Denetimlerde 238 sentetik hap ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli kişilere ve araçlara yönelik birçok noktada denetim yapıldı. Bu kapsamda, sokak üzerinde park halinde bulunan bir motosikleti çalmaya çalışan O.U., O.M. ve Y.M. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Üç kişinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Çalıntı motosiklet ile birlikte emniyete götürülen şüphelilerin sorgulamalarının sürdüğü bildirildi.

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, başka bir noktada şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken E.K. ve A.C.B. isimli iki kişiyi durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplamda 238 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bu tür maddeler, genellikle bağımlılık yapıcı etkisi nedeniyle “uyuşturucu hap” olarak biliniyor. Şüpheliler, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte polis merkezine götürüldü ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Berberde yakalandı

Bayraklı polisi, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını da başarıyla sürdürüyor. Ekipler, 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A.’nın izini sürerek, şüphelinin evinin karşısındaki bir berberde tıraş olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin hızla harekete geçmesiyle berber dükkanına baskın yapılarak E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edilen şüpheli, teslim edildi.

Otomobil ile gezerken yakalandı

Bir diğer operasyonda, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ilçede otomobili ile dolaştığı öğrenilen A.Ö., emniyet ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüpheli, kısa süreli bir kovalamacanın ardından gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, ilçede yapılan rutin denetimlerde şüphe üzerine durdurulan Ü.Ç. isimli bir kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sonucu 4 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi.

Gasp suçluları da kaçamadı

Bayraklı’da suçla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçede bir süredir gasp olaylarına karışan 3 şüpheliyi de yakın takip ve teknik izleme sonucu yakaladı. Şüpheliler, planlı operasyonla gözaltına alındı.