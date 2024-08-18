İzmir’in Yamanlar Dağı'nda başlayan ve iki gündür devam eden orman yangınları, çevre bölgelerdeki sokak hayvanlarını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı, yangınlardan zarar gören hayvanların kurtarılması ve rehabilitasyonu için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Veterinerlerden acil müdahale

Yangın bölgelerinde meydana gelen hasarın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğançay ve Örnekköy mahallelerinden tahliye edilen hayvanları koruma altına aldı. Kurtarılan hayvanlar, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ve Seyrek Hayvan Hastanesi’ne nakledildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Pako Kampüsü’nü ziyaret ederek, rehabilitasyon süreci hakkında bilgi aldı ve hayvanlara gösterilen ilgiyi yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, yangın haberini aldıktan sonra ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirtti. Ekipler, Karşıyaka Belediyesi Örnekköy, Bayraklı Belediyesi ve Celal Üner Bakımevi'nde bulunan hayvanları hızlıca tahliye ederek, Pako Kampüsü ve Seyrek Hayvan Hastanesi’ne taşıdı. Özdemir, ayrıca yangından etkilenen atların ve eşeklerin tedavi sürecine dair bilgi verdi.

Sahiplendirme ve rehabilitasyon

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, hayvanların kısırlaştırma, mikroçip takma ve kayıt altına alma işlemleri yapılacak. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla vatandaşlara çağrıda bulundu. “Yangından kurtardığımız bu canlara yuva olun” diyen Özdemir, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kurtarılan hayvanların dağııtldığı tesisler

Yangın bölgesinden kurtarılan hayvanlar, çeşitli tesislere yerleştirildi.

Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü: 141 köpek, 5 eşek

Seyrek Hayvan Hastanesi ve Bakımevi Kompleksi: 60 köpek

Kültür Park Küçük Hayvan Polikliniği: 1 kedi

İzmir Doğal Yaşam Parkı: 1 merinos koyunu, 1 yerli koyun, 21 dişi ördek, 2 pekin ördeği, 3 melez ördek, 4 horoz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev gezerek talepleri topluyor. Sancaklı Mahallesi'ndeki talepler doğrultusunda, küçükbaş hayvan yemi, kümes hayvanı yemi ve ekmek tedarik edilerek, yerel halkın ihtiyaçları karşılanıyor.