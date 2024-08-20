Bayraklı'nın Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde büyük hasarlara yol açan yangında mağdur olan ailelerin yaralarını sarmak için Bayraklı Belediyesi seferber oldu.

Yangın mağdurlarına kapsamlı destek

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, yangından etkilenen ailelere ihtiyaçlarını karşılamak üzere hızlıca harekete geçti. Yangın sonrası mağdur olan 35 aileye kıyafet, ayakkabı, hijyen malzemeleri ve gıda yardımı yapılırken, barınma sorunu yaşayan 30 vatandaşa konaklama imkanı sağlandı. Belediye ayrıca çiftliklere su desteği sağlarken, yangının ilk anından itibaren vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla iş birliği içinde, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Yanan alanları yeniden yeşillendirecek, zarar gören evleri onaracağız. Ayrıca, sosyal medya hesaplarımızda ihtiyaç listesini paylaşarak, duyarlı vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi. Başkan Önal, "Birlikte daha güçlüyüz" diyerek, dayanışmanın kriz dönemlerinde önemine dikkat çekti.