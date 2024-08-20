Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'deki yerini almaya hak kazandı. Bu sezonki rakipleri ve fikstürü belli oldu. İlk karşılaşmalar 2 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.

2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor, B Grubu'nda yer alacak. 2 Kasım 2024’te start alacak sezon, Pamukkale Belediyespor’un Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazişehir Gaziantep, Ordu Büyükşehir Belediyespor, Karabük Demir Kartal, Pendik Belediye SK ve TSK Rehabilitasyon Merkezi gibi güçlü rakiplerle karşılaşacağı bir maraton olacak.

İlk Maçlar ve İç Saha Mücadeleleri

Normal sezon, 14 hafta sürecek. Pamukkale Belediyespor, sezonun ilk maçında deplasmanda Karabük Demir Kartal ile karşılaşacak. Mavi-beyazlı ekip, ilk iç saha mücadelesini ise Pendik BLD. Engelliler ile yapacak.

Süper Lig Grupları

A Grubu: Adana Engelliler Bağcılar Engelliler Balıkesir Büyükşehir Belediye Fenerbahçe İstanbul Jet Galatasaray KKTC Vakıflar İskenderun Engelliler Şanlıurfa Belediyesi Engelliler

B Grubu: Pamukkale Belediyespor Beşiktaş Gazişehir Gaziantep Karabük Demir Kartal İzmir Büyükşehir Belediyesi Ordu Büyükşehir Belediyespor Pendik Belediyesi Engelliler TSK Rehabilitasyon Merkezi



Pamukkale Belediyespor'un bu sezonki performansı büyük bir merakla bekleniyor. Takımın, Süper Lig'deki bu zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.