İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Nezih Dağdelen Ağaçlandırma Alanı'nda başlayan orman yangını nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı. Yangının yayılmasını önlemek ve söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla, 1925 Sokak ile 1920/47 Sokak kesişimi ve 1925 Sokak ile 1620/41 Sokak kesişimi trafiğe kapatıldı.

Mecburi yönlendirmeler yapılıyor

Yangının etkilediği bölgelere ulaşım sağlamak amacıyla 1620/47 Sokak ile 1620/39 Sokak yönüne mecburi güzergah değişiklikleri uygulandı. Bu düzenleme, hem söndürme ekiplerinin çalışmalarını hızlandırmak hem de güvenliği sağlamak amacıyla yapıldı.

Hava ve karadan müdahale sürüyor

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, güzergahı kullanacak olan vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.