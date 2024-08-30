Dijital içerik platformları arasında yerini sağlamlaştıran Exxen, 2024 yılı için üyelik ücretlerini güncelledi. Platformun sunduğu iki farklı aylık paket, kullanıcıların tercihlerine göre reklamlı ve reklamsız olarak ayrılıyor.

Exxen Reklamlı Aylık Paket: ₺160,90 / ay

/ ay Exxen Reklamsız Aylık Paket: ₺223,90 / ay

Reklamlı paket, daha uygun fiyatla izleme imkanı sunarken, reklamsız paket, kesintisiz bir deneyim arayanlar için ideal. Exxen’in geniş içerik yelpazesi, spor müsabakalarından özgün dizilere, çocuk programlarından belgesellere kadar birçok farklı içeriği kapsıyor.