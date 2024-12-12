Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri, el emeğiyle hazırladıkları birbirinden güzel takı ve ev aksesuarlarını yılbaşı öncesi ziyaretçilerle buluşturdu. Kültürpark Üretici Pazarı ve Westpark AVM’de açılan stantlarda uygun fiyatlı hediyelik eşyalar 31 Aralık 2024 tarihine kadar görülebilecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınların özveriyle ürettiği bu ürünleri görmek ve onları desteklemek için herkesi stantlarımıza bekliyoruz" dedi.

El emeği ürünler ziyaretçilerle buluşuyor

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla, el emeği ürünlerini yeni yıl stantlarında sergilemeye başladı. Kadınların yaratıcılıklarını yansıttığı takı tasarımları, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalar, hem çeşitlilikleri hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kültürpark Üretici Pazarı’ndaki stantlar saat 11.00-21.00 arasında, Westpark AVM’deki stantlar ise saat 10.00-22.00 arasında ziyaret edilebilir.

Başkan Önal’dan destek çağrısı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Kadınlarımızın emeklerine değer katmak ve onlara yeni fırsatlar sunmak adına bu organizasyonları düzenliyoruz. Stantlarımızda yer alan ürünler, hem uygun fiyatlı hem de tamamen el emeğiyle üretilmiş. Tüm vatandaşlarımızı, bu ürünleri görmeye ve kadınlarımızın emeğini desteklemeye davet ediyoruz" dedi.