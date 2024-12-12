Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçe teklifini Mecliste değerlendirdi. Bakanlığın yüzde 26,9 oranında artışla 482 milyar TL’ye ulaşan bütçesini yetersiz bulan Bilici, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin yıllardır gündemde olmasına rağmen tamamlanmasının 2028’e ertelenmesine de tepki gösterdi.

Mustafa Bilici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinin bir önceki yıla göre yüzde 26,9 arttığını ancak genel bütçe içindeki payının yalnızca yüzde 3,25'e düştüğünü belirtti. Bu durumun, hükümetin ulaştırma yerine başka alanlara öncelik verdiğini gösterdiğini söyledi. Bilici, “Ekonomik kriz ortamında ulaştırma projelerinin etkisiz kaldığını, halkın asıl ihtiyaçlarının karşılanamadığını” belirtti.

"Alım gücü düşerken yatırımlar sadece hava mı?"

Bilici, ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çekerek, vatandaşların yüksek hızlı tren bileti almak veya otomobil sahibi olmak gibi hayalleri kuramayacak durumda olduğunu belirtti. Asgari ücretle mazot alınamayan bir ortamda, ulaşım yatırımlarının halk için ne kadar işlevsel olduğunu sorguladı.

"Ankara-İzmir hızlı tren projesi: Bir yılan hikâyesi"

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin yıllardır gündemde olmasına rağmen tamamlanmasının 2028’e ertelendiğini belirten Bilici, İzmir halkının 11 yıldır bu hattı beklediğini ifade etti. “Bu projeler sürekli erteleniyor, halk mağdur ediliyor” diyerek iktidarın ulaştırma alanındaki başarısızlığını eleştirdi.

"Yap-işlet-devret projeleri halkı mağdur etmeye devam ediyor"

Bilici, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan projeleri eleştirerek, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımların halkın sırtına büyük bir ekonomik yük bindirdiğini söyledi. Ayrıca, bu projelerde Londra tahkiminin tercih edilmesini, hükümetin kendi yargısına güvenmemesi olarak değerlendirdi.

"Demiryolu ve liman altyapısında yetersizlik"

Türkiye’nin demir yolu taşımacılığında Avrupa ortalamasının beşte biri kadar bir seviyede olduğunu belirten Bilici, liman altyapısının da uluslararası standartların oldukça gerisinde kaldığını söyledi. Bu durumun, Türkiye’nin dış ticaretini ve ulaşım verimliliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.