

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda geniş çaplı bakım ve onarım çalışmalarına imza atıyor. Parklarda budama, çim biçme, temizlik, boyama gibi işlemler sürdürülürken, kauçuk zeminler, elektrik ve su tesisatları da yenileniyor.

Her mahallede modernizasyon

Bayraklı'nın tüm mahallelerinde yürütülen bu projede, parkların sosyal alan olarak işlevselliğinin arttırılması amaçlanıyor. Oyun grupları, spor aletleri, oturma bankları, çöp kovaları ve basketbol sahaları bakım ve yenileme süreçlerinden geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen projede, yürüyüş yolları ve oyun alanlarındaki kauçuk kaplamalar değiştiriliyor.

Temizlik ve yenileme çalışmaları



Ekipler, ağaçları budayıp çimleri biçerken, parkları temizliyor ve elektrik ile su tesisatlarını güncelliyor. Kırık aydınlatmalar onarılarak tekrar aktif hale getiriliyor. Yapılan bu kapsamlı çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Başkan Önal'dan modern park vurgusu



Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “İlçemizde yaşayanların daha temiz, yeşil ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak istiyoruz. Modern parklar sunarak vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri ve çocuklarını güvenle oynatabilecekleri alanlar oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.