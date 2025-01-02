İzmir’de altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bayraklı’da İZSU tarafından sürdürülen yağmursuyu ve atıksu hattı inşaatını inceleyen Başkan Cemil Tugay, işçilerle bir araya geldi. Başkan Tugay, “Her birinizle gurur duyuyorum. 2025’te güçlü yatırımlarla şehrimizi kalkındıracağız” dedi.

Başkan Tugay şantiyede işçilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU’nun Bayraklı’daki şantiye alanını ziyaret ederek altyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Tugay’a Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU bürokratları ve mahalle muhtarları eşlik etti. İşçilerle bir araya gelen Başkan Tugay, onların emeğine duyduğu saygıyı dile getirerek şunları söyledi: “Siz emekçilere asla hakkınızı ödeyemeyiz. İzmir için 24 saat çalışarak şehrin altyapısını güçlendiriyorsunuz. Bizler büyük bir aileyiz. Her birinizle gurur duyuyorum.”

Bayraklı’ya 200 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Bayraklı Tepekule Mahallesi’nde devam eden yağmursuyu ve atıksu hattı imalatı, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 69 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki altyapı sorunları büyük ölçüde çözülecek. Çalışmalar, 6 ay içinde tamamlanarak bölgede sel ve taşkın riskini azaltacak. Nüfus artışını dikkate alan projede, altyapı kapasitesi artırılıyor. Birinci etap bitiminden sonra ikinci etap çalışmaları başlayacak.

2025 yılı altyapı yılı olacak

İZSU, Sevgi Yolu ve Fuat Edip Baksı bölgelerinde yağmursuyu döşeme çalışmalarını da ihale aşamasına getirdi. Çalışmaların bir ay içinde başlaması planlanıyor.

İZSU, 2025 yılında Bayraklı özelinde toplamda 200 milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu yatırımlar, İzmir’in altyapı sistemini güçlendirerek daha verimli hale getirecek ve su taşkınları gibi sorunları minimize edecek.