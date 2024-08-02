Çanakkalespor, önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Uğur Kapısız, yeni sezon için Çanakkalespor ile sözleşme imzaladı.

Çanakkalespor'a tecrübeli transfer

Çanakkalespor’dan yapılan açıklamada, “Daha önce Beykozspor 1908, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Sarayköy 1926, Tekirdağspor, Yalovaspor, Edirnespor ve Çorluspor 1947’de oynamış olan tecrübeli orta saha oyuncusu Uğur Kapısız, Başkanımız Erkal Turan, Futboldan Sorumlu Başkan Yardımcımız Mustafa Meteertem ve Kulüp Yöneticimiz İsmail Gürses’in katıldığı törende kulübümüz ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza gelecek sezonda başarılar diler, bizimle şampiyonluk yolunda ilerlemeyi seçtiği için teşekkür ederiz” denildi.