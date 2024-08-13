Gelişmiş motor ve süpersonik uçuş yeteneği
1 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirilen Kızılelma, PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora geçerek art yakıcı (afterburner) kabiliyetine sahip oldu. Ivchenko AI-322F motoru, 2.500 kgf (24,5 kN) itki üretebilirken, art yakıcı devreye alındığında bu değer 4.200 kgf (41,2 kN) seviyesine çıkıyor. Bu hızlı gelişim, ilk uçuşun çok yakında gerçekleşeceği umudunu artırıyor.
Kızılelma'nın rolü ve özellikleri
Gelecekte hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılması bekleniyor. Bayraktar Kızılelma, bu yeni muharebe konseptine öncülük edecek ve düşük radar izine sahip olarak kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek. Ayrıca, gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.
Kızılelma'nın teknik özellikleri:
- Havada kalış süresi: 5 saat
- Faydalı yük kapasitesi: 1500 kilogram
- Maksimum kalkış ağırlığı: 8.5 ton
- Seyir hızı: 0.6 mach
- Maksimum hız: 0.9 mach
- Operasyonel irtifa: 30.000 feet
- Görev yarı çapı: 500 nm
- Otomatik iniş ve kalkış
- Düşük görünürlük
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
- Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
- AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
Bayraktar Kızılelma'nın gelişimi, gelecekteki savunma sistemlerinin evrimi açısından büyük önem taşıyor.