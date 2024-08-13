Gelişmiş motor ve süpersonik uçuş yeteneği

1 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirilen Kızılelma, PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora geçerek art yakıcı (afterburner) kabiliyetine sahip oldu. Ivchenko AI-322F motoru, 2.500 kgf (24,5 kN) itki üretebilirken, art yakıcı devreye alındığında bu değer 4.200 kgf (41,2 kN) seviyesine çıkıyor. Bu hızlı gelişim, ilk uçuşun çok yakında gerçekleşeceği umudunu artırıyor.

Kızılelma'nın rolü ve özellikleri

Gelecekte hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılması bekleniyor. Bayraktar Kızılelma, bu yeni muharebe konseptine öncülük edecek ve düşük radar izine sahip olarak kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek. Ayrıca, gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

Kızılelma'nın teknik özellikleri:

Havada kalış süresi: 5 saat

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kilogram

Maksimum kalkış ağırlığı: 8.5 ton

Seyir hızı: 0.6 mach

Maksimum hız: 0.9 mach

Operasyonel irtifa: 30.000 feet

Görev yarı çapı: 500 nm

Otomatik iniş ve kalkış

Düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

Bayraktar Kızılelma'nın gelişimi, gelecekteki savunma sistemlerinin evrimi açısından büyük önem taşıyor.