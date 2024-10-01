Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Adana'da Bayraktar TB3 ve ANKA-3 insansız savaş uçaklarının halka açık ilk uçuş gösterisini gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl TEKNOFEST'e katılım yoğun

Bakan Kacır'ın ifadelerine göre, bu yılki TEKNOFEST, 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencin projeleriyle katıldığı bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yıl ise çok daha geniş bir katılım var" dedi.

Ayrıca, endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedbirlerin artırılacağını belirten Kacır, cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacaklarını da vurguladı.

"Yatırım için son basamaktayız"

Bakan Kacır, otomobil yatırımlarıyla ilgili olarak da Chery'nin Türkiye'ye yapacağı yatırımlara değinerek, "Sıkı diyalog halindeyiz, yatırım için son basamaklara geldik. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.