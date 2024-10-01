NBA’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki yıldır beyin tümörü tedavisi gören Dikembe Mutombo'nun hayatını kaybettiği duyuruldu. Demokratik Kongo asıllı ABD'li eski basketbolcu, kariyerinde Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formaları giyerek basketbol dünyasında derin izler bıraktı.

NBA normal sezonlarında en fazla blok yapan ikinci oyuncu

Mutombo, NBA’deki 18 sezonluk kariyeri boyunca 8 kez all-star, 4 defa yılın savunma oyuncusu seçilerek savunmadaki yetenekleriyle dikkat çekti. Ayrıca, 3 kez blok ve 2 kez ribaunt kralı olarak tarihe geçti. Kariyeri boyunca 3 bin 289 blok yaparak, NBA normal sezonlarında en fazla blok yapan ikinci oyuncu oldu. Bu alanda yalnızca Hakeem Olajuwon’un (3 bin 830 blok) gerisinde kaldı.

Başarılarıyla NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran Mutombo'nun 55 numaralı forması, Hawks ve Nuggets tarafından emekli edildi. 2015 yılında ise Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilerek onurlandırıldı.

Basketbol dünyası, pota altındaki etkili savunma performansıyla hatırlanan bu büyük efsaneye veda ediyor.