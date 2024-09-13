Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yürüttüğü Tohum Sandığı projesi, bölgenin zengin tarım mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 6-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Bayramiç Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Panayırı etkinliğinde, yerel tohumların tanıtımı yapıldı ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Atalık tohumlar yoğun ilgi gördü

Bin Pınarlı İda’nın bereketli topraklarından elde edilen tohumlar, Bayramiç’teki panayırda çiftçilerle paylaşıldı. Tohum Sandığı standında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün uzman ekipleri tarafından Atalık tohum çeşitleri tanıtıldı. Ziyaretçilere tarımsal üretimde yerel tohumların önemi, ekim yöntemleri ve teknik bilgiler konusunda detaylı bilgiler verildi. Standı ziyaret eden çiftçiler, Çanakkale'nin yerel tohumlarını yakından tanıma fırsatı bulurken, tarımda yerel üretimin önemi bir kez daha vurgulandı.

Bin paket tohum ücretsiz dağıtıldı

Panayır boyunca yoğun ilgi gören standda, yerel tohumların sürdürülebilir tarım açısından önemine dikkat çekildi. Tohum Sandığı projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz olarak bin paket tohum dağıtıldı. Bu dağıtımla, geleneksel tarımın desteklenmesi ve bölgenin genetik zenginliğinin korunması amaçlanıyor.

Yerel tohumlar gelecek nesillere aktarılacak

Çanakkale Belediyesi’nin bu projesi, yerel tohumları koruma altına alarak hem yerel tarımsal mirası yaşatmayı hem de çiftçilerin verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Uzmanlar, yerel tohumların modern tarım uygulamaları ile harmanlanarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynadığını belirtti.