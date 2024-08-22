Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, 60 yaşındaki kamyon sürücüsü Hasan Evci, üzerine tomruk düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ilçenin Korucak köyünde gerçekleşti.

Tomruk bağını çözerken hayatını kaybetti

Bayramiç’in Korucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen ağaç kesimi sonrası, elde edilen tomrukları Yağcılar odun deposuna götüren Hasan Evci, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. kamyonla tomrukları taşıyan Evci, kamyondan indirmek amacıyla bir tomruğun bağını çözerken, tomruk aniden üzerine düştü. Evci’nin, ağır darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Depo çalışanları durumu fark edemedi

Olay, bir süre sonra depo çalışanları tarafından fark edildi. Çalışanlar, Evci’nin hareketsiz yattığını görünce hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Hasan Evci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze hastane morguna kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Hasan Evci’nin cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.