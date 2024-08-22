Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerindeki vatandaşları güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları konusunda uyardı. Bakanlık, Interfax'a verdiği bilgide, ayrıca sohbet gruplarında gelen linklere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu önlemlerle düşman istihbarat toplamanın önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Özellikle asker ve polis personelinin online flört hizmetlerinden kaçınmaları ve hassas konumlardan video izlememeleri gerektiği vurgulandı. Bakanlık, Ukrayna güçlerinin korumasız CCTV kameralarını ele geçirerek geniş bir izleme kapasitesine sahip olabileceğini belirterek, güvenlik güçlerinden sosyal medyada konum paylaşmamalarını istedi. Bu adımların, güvenlik risklerini minimize etmek ve istihbarat sızıntılarını önlemek amacıyla alındığı bildirildi.