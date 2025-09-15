“Cici Kız” ve “Hercai” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medyada kendisinden 800 bin TL talep eden bir takipçisinin mesajını ifşa ederek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyadan gelen talep şaşırttı

Çelik, sosyal medyada kendisine gönderilen mesajları paylaşarak, takipçisinin ısrarcı talebine dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, benzer içerikte çok sayıda mesaj aldığını belirtti.

“Mantık sınırlarını aşan talepler”

Çelik, mesajların kendisini rahatsız ettiğini ifade ederek, “O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki… Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi ben de gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Ancak bunları duyurmayı doğru bulmuyorum. Fakat böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici” dedi.

"İnsan babasından istemez

Ünlü şarkıcı, takipçisine doğrudan seslenerek, “İnsan babasından 800 bin TL isteyemez” sözleriyle sosyal medya üzerinden yaşadığı rahatsızlığı paylaştı.