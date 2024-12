Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde, çürümüş tel çitlerin kopması sonucu meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti. Saat 01.15 sıralarında yaşanan kazada, Uğur Bolat ve Halil Doğan, içki içmek için buluşup çitlere yaslanarak sohbet etmeye başladı. Ancak çitin dayanamayarak kopması üzerine iki arkadaş, 10 metre yükseklikten aşağı düştü.

Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Uğur Bolat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Doğan da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aynı yerde aynı şekilde üçüncü ölüm

Öte yandan aynı yerde 23 Eylül 2023 tarihinde Akif Türkmen isimli bir kişi de direksiyon sınavını beklediği esnada çitlere yaslanmış ve çitlerin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Olay anını ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetmişti.

Olayın mahallede yaşayan Ayşe Uslu, "Geçen sene de aynı olay gerçekleşmişti. Noter bir abimiz çitlerin orada beklerken sırtını yaslayınca yere düşüp hayatını kaybetmişti. Dün gece de aynı şekilde gerçekleşmiş. İki kişi hayatını kaybetti. Bir an önce bir önlem alınması gerekiyor. Bu şekilde çok can kaybedeceğiz. Buralar yoğun bölge. Bizlerde bazen çıkıyoruz. Hepimizin hayatı tehlikede. Ne olacağını bilmiyoruz. Sürücü kursları her hafta burada zaten. Her an bu şekilde biri hayatını kaybedebilir. Bir an önce bir çözüme kavuşması gerekiyor. Bu şekilde gelip bir tel takıp bu şekilde çekip gitmemeleri gerekiyor. Sağlam bir şekilde önlem alınması lazım" dedi.