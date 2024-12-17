İstanbul’un prestijli projelerinden biri olan Galataport, kredi veren bankalarla yapılan yeni bir yapılandırma anlaşmasıyla büyük bir değişim yaşıyor. Proje, bankaların elinde güçlendirilen bir pay oranıyla ilerleyecek.

Yapılandırma anlaşması imzalandı

Galataport ve kredi veren bankalar arasında yapılan anlaşma, finansal borçların yeniden yapılandırılmasına odaklanıyor. Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gibi büyük finansal kuruluşlar, Galataport’un sermayesinin yüzde 49’unu devralacak. Bu kapsamda, Doğuş Galataport’a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınırken, bankalar belirli oranda pay sahibi olacak.

Galataport payları bankalarla paylaşılacak

Anlaşma çerçevesinde, Garanti BBVA'nın Galataport sermayesinin yüzde 12,28’ini devralması bekleniyor. Yapı Kredi, yüzde 13,2’lik bir pay devri gerçekleştirecek. İş Bankası da yüzde 7,18'lik payı almayı planlıyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ise yüzde 5,23'lük bir pay devri yapacak. 2024 yıl sonuna kadar yapılması beklenen bu devrin, projenin finansal yapısını önemli ölçüde etkilemesi öngörülüyor.

Geri alım hakkı ve gelecek planları

Bu yeniden yapılandırma anlaşması, bankaların projeye olan güvenini ve yatırımlarını güçlendirecek. Geri alım hakkı, Galataport’un finansal yeniden yapılanma sürecinin belirleyici unsurlarından biri olacak. Üç yıl içinde gerçekleşecek geri alım işlemi, Galataport’un gelecekteki büyüme ve stratejik hedefleriyle uyumlu bir şekilde şekillenecek.

Yatırımcılar ve pazar için kritik adım

Galataport’un bankalarla yaptığı bu anlaşma, sadece İstanbul’daki gayrimenkul sektörünü değil, aynı zamanda Türkiye genelindeki yatırım piyasalarını da etkileyebilir. Yatırımcılar ve finans çevreleri, bu gelişmeleri dikkatle izliyor.