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Demir, kazayı yara almadan atlatırken diğer araçtaki Muhammed Emin Çelen, Ömer Çağan ve Bilal Kahveci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolunda Topkapı istikametine giden Eyüp Demir yönetimindeki 34 FYF 738 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne geçen 59 AHV 821 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa 'da 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazası nda 3 kişi yaralandı.

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