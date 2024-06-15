İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolunda Topkapı istikametine giden Eyüp Demir yönetimindeki 34 FYF 738 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne geçen 59 AHV 821 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Öndeki araç bariyerlere çarpıp savrulurken, Demir'in kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi.
Demir, kazayı yara almadan atlatırken diğer araçtaki Muhammed Emin Çelen, Ömer Çağan ve Bilal Kahveci yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.
Kaynak: aa