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Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin birçok noktasındaki denetimlerde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı ve trafik kurallarını aktardı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik denetim i gerçekleştirdi.

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