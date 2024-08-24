Verilere göre, Türkiye'de en fazla mevduat hesabına sahip ilk iki şehir İstanbul ve Ankara olarak öne çıkıyor. İşte, bankalarda en çok parası bulunan 10 şehir ve toplam mevduat miktarları:

İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL Mersin: 209 milyar 333 milyon 536 bin TL

BDDK'nın açıkladığı bu liste, Türkiye'de ekonomik gücün büyük şehirlerde yoğunlaştığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle İstanbul'un listenin zirvesinde yer alması, kentin finans merkezi olma özelliğini pekiştiriyor. Sürpriz isimler listede var mı? Türkiye'nin en zengin şehirleri arasında sizin yaşadığınız şehir de var mı?