CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki olağanüstü oturumunda TİP’li milletvekili Ahmet Şık’ yumruk atan AK Partili Alpay Özalan'a yönelik “Alpay, demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 16 Ağustos’ta muhalefet partilerinin ortak çağrısıyla Hatay milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği “yok hükmünde” kararını değerlendirmek için olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yaşananlarla ilgili konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık’a kürsüde konuşma yaptığı sırada yumrukla saldırmıştı.

Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ve Ankara Temsilcisi Altan Sancar’a röportaj veren Özel, “Esas mesele mikroba 'Neden hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Ama Alpay'a bu fırsatı vermeden biz o oturumda usul tartışmasıyla bütün imkanları tüketmeliydik. Biz hiçbir şey yapamadık ki o gün. Kan bulaştı. Gözümüzün önünde kadın dövdüler. O tansiyonun içinde bir genel görüşme oldu gitti. İnsanları bizim vicdana davet etmemiz gerekirken herkes tuttuğu safta yürüdü. Oysa ki genel görüşme açılmasını öneriyorduk. Belki gruplar arası diyalogla bir genel görüşme açılsa 2 gün istişareler olabilirdi partiler arasında. Ama o an ben Ahmet Şık'ın o gün söylediği sözün ve üslubun taktiksel olarak da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İç Tüzük'e göre de sorunlu ifadeler. Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak” ifadelerini kullandı.

“Alpay Bey'e ödenen maaşının her bir kuruşu israftır”

Özgür Özel, Özalan’ın milletvekili ve Meclis İdare Amiri yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Özel, Alpay Bey'e ödenen maaşının her bir kuruşu israftır bu memleket için. O kadar kötü bir şey ama mikroba 'Niye hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Bana diyorlar ki 'O da ceza aldı, o da ceza aldı.' İç Tüzük'e göre saldırı ve küfür/hakaretin cezası bu. İlkinde kınama, sonra çıkarma veriyorsun. Bu Alpay ile Ahmet Şık'ı denk tutmak meselesi değil” dedi.

Altı yılda toplam dört kavgaya karıştı

Eski futbolcu ve AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan’ın TBMM’de altı yılda üç kavgaya daha karıştı.

2021 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen Özgür Özel, “Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın” ifadesini kullanınca AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel’in üzerine yürüdü. Diğer milletvekillerinin araya girmeye çalışmasıyla tartışma yumruklaşmaya döndü.

2020’de TBMM Genel Kurulunda “hak ihlalleri” konusundaki meclis araştırma önergesi görüşülürken çıkan kavgada milletvekilleri yumruklarını sıkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Olayın merkezinde Alpay Özalan vardı.

2018’de torba yasa teklifinin görüşülmesi sırasında birbirine girdi. Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasından sonra çıkan kavgada AK Partili Alpay Özalan başrolde yer aldı.