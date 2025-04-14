Ege Üniversitesi içerisinde bulunan Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırıcıları tarafından son 15 yılda 80 endemik bitki türü bilim dünyasına tanıtıldı. Dünyadaki bitki çeşitliliğini tanımak, tanıtmak, araştırma ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla EÜ kampüsünde 16 bin 750 metre karelik bir alan üzerinde kurulan Botanik Bahçesi, hem Türkiye hem de yabancı orjinli bitki türlerini barındırıyor.

Bilime ve topluma açık laboratuvar

Botanik Bahçesi Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım, “Türkiye’deki devlet kurumları arasındaki en eski botanik bahçelerinden biriyiz. Burası halka açık bir alan ve farklı yaş gruplarındaki öğrencilere bir saatlik eğitim tarzında gezi, bitki tanıtımı şeklinde turlar düzenliyoruz. Merkezimiz hem topluma yönelik hem de bilimsel çalışmalara hizmet için kurulmuştur. Botanik Bahçesi bünyesinde üç tane TÜBİTAK projemiz aktif şekilde devam etmektedir. Türkiye genelinde araştırma hedefli taksonomik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık son on beş yıl içerisinde Botanik Bahçesi bünyesinde 80’e aşkın türü bilim dünyasına tanıttık. Bu anlamda bilime katkı sağlayan Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biriyiz diyebiliriz. Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 10’a yakın projede iş birliğimiz devam etmekte olup akademik olarak da oldukça aktif bir merkez olduğumuzu söylemek mümkün” diye konuştu.

“Likya Orkidesi’nin tohumundan doku kültürü Laboratuvarımızda üretmeyi başardık”

Botanik Bahçesinde nesli tükenmekte olan bitkilerle ilgili özel çalışmalar yapıldığından bahseden Prof. Dr. Yıldırım, “Burası deniz seviyesinde olduğu için genelde yüksek dağ koşullarında yayılış gösteren endemik bitkileri yetiştirme oldukça problemli olmaktadır. Daha yüksek dağ koşullarında yaşayan bitkileri deniz seviyesine indirmek ve o ortamda yetiştirmek çok zorlayıcı bir durum. Çünkü hassas bir ekolojiye ve yaşam koşullarına sahipler. Nadir bitkilere yönelik koruma çalışmaları yapıyor, özellikle orkideler üzerinde duruyoruz. Şu an doktora tezini gerçekleştiren öğrencim Nejdet Bozkurt’un çalışmaları sonucunda, nesli tükenmeye yüz tutmuş Likya Orkidesi’nin tohumundan üretmeyi başarmış durumdayız. Yakın zamanda üretilen bu yeni bitkicikler tekrardan kendi doğal ortamlarına aktarılarak Likya Orkidesinin popülasyonlarını güçlendirerek neslinin devamı için çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Burası şehrin ortasında kalmış yeşil bir mimari ve karbon ayak izini en aza indirgeyebilecek bir yer. Bu bağlamda Ege Üniversitesi içinde oldukça önemli bir noktadayız. Projelerimizle bizler de bu konuları destekliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bizler birçok okulda seminerlere gidiyoruz. Buradaki akademisyenler de ağaç yaşken eğilir mantığıyla ilköğretim çağındaki birçok öğrenciyle bir araya gelerek teknik geziler düzenliyorlar. Gelen ziyaretçiler tarafından sera içerisindeki Tropikal kökenli bitkiler daha çok ilgi görüyor. Tropikal seramızda muzlardan kahve ağacına kadar birçok bitkiyi görme şansına sahipsiniz. Dünyada diğer canlılarla beraber yaşayabilmemiz açısından botanik bahçelerinin öneminin ve rolünün çok büyük olduğunu düşünüyorum” dedi.