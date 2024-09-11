Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğe yönelik şiddet olayı büyük yankı uyandırdı. Şiddet skandalı ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük iki kişi, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Olayın ardından, şüphelilerden biri olan bebeğin annesi B.Y. de cezaevine gönderilmişti. Anne B.Y. ile birlikte, 18 yaşından küçük iki komşu çocuğu da tutuklanarak adli sürecin bir parçası haline geldi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.