Başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, İtalya’nın popüler televizyon kanalı Canale 5'te yayınlanan 'Verissimo' programına konuk olarak merakla beklenen bebeğinin cinsiyetini duyurdu. Program, Shakira ve Jennifer Lopez gibi uluslararası ünlü isimleri ağırlamıştı ve Neslihan Atagül Doğulu, bu programda ikinci kez yer aldı.

Üç aylık hamile olan Atagül, programda ilk kez bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Heyecanını ailesiyle paylaştığını belirten oyuncu, “Oğlunuza katmak istediğiniz şey ne olur?” sorusuna, “Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını” yanıtını verdi.

Neslihan Atagül Doğulu, programda Valentino imzalı şık bir kıyafetle dikkat çekti ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.