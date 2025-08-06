Anne sütü, hem anne hem de bebek için sağlık açısından büyük önem taşıyor. Medicana Sağlık Grubu uzmanları, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında emzirmenin faydaları ve emzirme sürecini etkileyen faktörler hakkında önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Gültekin Koçun, bebeklerin annelerinin doğal kokusuna alıştığını, parfüm gibi kokuların ise bebeğin memeyi reddetmesine yol açabileceğini ifade etti.

Emzirme Süreci Anne ve Bebeğe Fayda Sağladı

Op. Dr. Koçun, emzirmenin sadece bebeğin beslenmesini sağlamadığını aynı zamanda annelerin sağlık ve psikolojisine de olumlu etkileri olduğunu belirtti. Emziren annelerde oksitosin hormonunun rahmin eski haline dönmesini hızlandırdığı, kalori harcamasını artırdığı ve kanser riskini azalttığı vurgulandı. Ayrıca emzirmenin anne ile bebek arasında güçlü bir bağ oluşturduğu ve annelik depresyonunu azaltabileceği ifade edildi.

Emzirme Sorunları Psikolojik Destek Gerektirdi

Emzirme sırasında çatlaklar ve süt azlığı gibi sorunların annede yetersizlik duygusuna neden olabileceğini dile getiren Op. Dr. Koçun, “İyi anne” olma algısının emziremeyen annelerde suçluluk hissi yaratabileceğini söyledi. Gece emzirmelerinin annenin sosyal izolasyonuna yol açabileceği, bu süreçte psikolojik desteğin önemli olduğu belirtildi.

Emzirmede Sıklık ve Doğru Bilgi Önemli Oldu

Yeni annelerin sık yaptığı hatalar arasında, belli saatlerde emzirmeye çalışmak ve süt yetersizliği düşüncesiyle gereksiz mama vermek yer aldı. Her bebeğin emme ritminin farklı olduğu, bebeğin istediği zaman emzirilmesinin süt üretimini desteklediği vurgulandı. Düzenli kilo alımı ve normal idrar-dışkı çıkışı durumunda anne sütünün yeterli olduğu ifade edildi.

Parfüm ve Kokulu Ürünler Emzirme Sürecini Etkiledi

Op. Dr. Koçun, parfüm ve kokulu ürünlerin bebeklerin annelerinin doğal kokusuna alışmasını engelleyerek memeyi reddetmelerine neden olduğunu söyledi. Yanlış emzirme pozisyonlarının ağrı ve emme zorluğuna yol açtığı, meme ucunun değil kahverengi alanın bebeğin ağzında olması gerektiği belirtildi. Ayrıca yoğun sporun süt içeriğinde laktik asit artışına ve emme sorununa sebep olabileceği ifade edildi.

Anne Sütünü Artırmak İçin Öneriler Verildi

Sık ve düzenli emzirmenin, özellikle gece emzirmelerinin süt üretimini artırdığı vurgulandı. Dengeli beslenme, süt artırıcı bitkisel çaylar, bol su tüketimi ve stresin azaltılması için dinlenme, meditasyon ve nefes egzersizleri önerildi. Hormonal sorunlar ya da sağlık problemleri durumunda uzman desteği alınması gerektiği ifade edildi.

Kolostrumun Bağışıklık Sistemi İçin Önemi Vurgulandı

Çocuk Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Özge Yendur, doğum sonrası gelen ilk süt olan kolostrumun bağışıklık sistemi için hayati önemde olduğunu açıkladı. Kolostrumun enfeksiyonlara karşı koruyucu, sindirimi kolaylaştırıcı ve bağırsak gelişimini destekleyici olduğu belirtildi. Emziremeyen annelerin suçluluk duymaması, mama kullanımında hekime danışılması tavsiye edildi.

Prematüre Bebeklerde Anne Sütü Hayati Oldu

Uzm. Dr. Yendur, prematüre bebeklerin anne sütüne özellikle ihtiyaç duyduğunu, anne metabolizmasının prematüre bebek için daha zengin süt ürettiğini söyledi. Direkt emzirme mümkün olmadığında sağılan anne sütü ile beslenme başlanması, prematüre için özel destekleyici ürünlerin eklenmesi ve kanguru bakımının önemine dikkat çekti.