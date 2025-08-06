Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğu sürerken, sağlık kontrolleri nedeniyle bir süredir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde bulunan Çalık’ın yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi. Bugün, 6 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek sevk işlemiyle birlikte Çalık’ın cezaevine dönüşü sağlanacak.

Çalık’ın hastanede yapılan tetkiklerinin ardından hazırlanan sağlık raporu tamamlandı ve Adli Tıp Kurumu'na sunuldu. Söz konusu rapor, ilerleyen günlerde Çalık’ın cezaevi koşullarında kalıp kalamayacağına ya da ev hapsine alınmasının gerekip gerekmediğine ilişkin nihai kararın verilmesinde etkili olacak.

Yetkililer, Adli Tıp Kurumu’ndan çıkacak karar doğrultusunda tahliye ya da farklı bir tedbir kararı alınabileceğini belirtiyor.