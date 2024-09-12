Kocaeli’nde ciple ters yöne girip otomobille çarpışarak dört aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Salih Erdem E. (24), tutuklu yargılandığı davada, “Bölgeye yeni taşındığım için yolu iyi bilmiyordum. Yanlışlıkla ters yöne girdim” dedi.

Kazada eşini ve bebeğini kaybeden diğer otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid (37) ise “Araçta üç eşim, beş çocuğum ve iki yeğenim vardı. Vefat eden eşim Fatma yaklaşık iki aylık hamileydi. Dört aylık çocuğumuz da bu kazada hayatını kaybetti. Diğer eşim Naval ise kazadan dolayı düşük yaptı” dedi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dört aylık bebek ve annesinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılanan tutuklu sanık Salih Erdem E. ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Müştekilerin şikâyetçi olduğu tutuklu sanık Salih Erdem E., “Anneme ait arabayı alarak sahile gitmek istedim. O bölgeye yeni taşındığım için yolu iyi bilmiyordum. Yanlışlıkla ters yöne girdim, sonrasında da bir anda araç karşıdan geldi ve kaza meydana geldi. Girdiğim yolun ters olduğunu bilmiyordum. Karşıdan gelen araç da yoktu, fark edemedim” diyerek tahliyesini istedi.

“Araçta üç eşim, beş çocuğum ve iki yeğenim vardı”

Tercüman eşliğinde ifadesi alınan, kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Elsaid, “Aracı ben kullanıyordum. Ters yönden gelen aracı fark etmem üzerine sağ tarafa kaçmaya çalıştım ancak araç bize çarptı. Araçta üç eşim, beş çocuğum ve iki yeğenim vardı. Vefat eden eşim Fatma yaklaşık iki aylık hamileydi. Vefat eden eşim Fatma yaklaşık iki aylık hamileydi. Dört aylık çocuğumuz da bu kazada hayatını kaybetti. Diğer eşim Naval ise düşük yaptı” dedi.

Hüseyin Elsaid’in eşlerinden Naval Cahvani, “Ben o gün sağ koltukta oturuyordum. Kaza bir anda meydana geldi, nasıl oldu anlamadım. Sanıktan şikayetçiyim. Kaza sebebiyle düşük yaptım, sonra yine hamile kaldım yine düşük yaptım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde geçen yıl 7 Kasım’da Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi D-130 Karayolunda Salih Erdem E. yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip, ters yönde ilerlediği sırada Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid (37) yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki altısı çocuk 11 kişiden bazıları yola savrulmuş, bazıları ise otomobilde sıkışmıştı.

Otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan dört aylık bebek Vetin Elsaid ve iki aylık hamile olan Fatma Alzibid (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan beşi çocuk 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmış, gözaltına alınan sürücü Salih Erdem E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.