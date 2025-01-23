Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı bedelli askerlik sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Başvurularını tamamlayan ve ödemelerini yapan yükümlüler, askerlik yerlerini ve sevk tarihlerini öğrenebilecek.
Bedelli askerlik ücretleri açıklandı
2025 yılı bedelli askerlik ücreti, yılın ilk 6 ayı için 243 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, bedelli askerlik başvurularını Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen süre içinde tamamlayarak ücretlerini ödedi.
Sınıflandırma sonuçları ilan edildi
Bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu.
Sevk tarihleri belirlendi
Bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekilde sıralandı:
- 02 Şubat 2025
- 01 Mart 2025
- 03 Nisan 2025
- 08 Mayıs 2025
- 12 Haziran 2025
- 10 Temmuz 2025
- 07 Ağustos 2025
- 04 Eylül 2025
- 07 Ekim 2025
- 06 Kasım 2025
- 04 Aralık 2025
Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı
Bedelli askerlik sonuçlarına ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar e-Devlet sisteminden öğrenilebilecek.