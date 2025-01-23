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Bedelli askerlik sonuçlarına ve sevk tarihlerine ilişkin detaylar e-Devlet sisteminden öğrenilebilecek.

Bedelli askerlik sevk tarihleri şu şekilde sıralandı:

Bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

2025 yılı bedelli askerlik ücreti, yılın ilk 6 ayı için 243 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, bedelli askerlik başvurularını Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen süre içinde tamamlayarak ücretlerini ödedi.

Milli Savunma Bakanlığı , 2025 yılı bedelli askerlik sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Başvurularını tamamlayan ve ödemelerini yapan yükümlüler, askerlik yerlerini ve sevk tarihleri ni öğrenebilecek.

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