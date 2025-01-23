Bedelli askerlik yapacak binlerce vatandaşın beklediği 2025 yılı sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından erişime açıldı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) duyurusu ile bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri belli oldu. Vatani görevlerini yerine getirecek adaylar, e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilir. Peki askere gidecek vatandaşlar sevk başvurusunu nasıl yapabilir?

Sevk başvurusu nedir?

Sevk başvurusu, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen kişilerin, belirlenen tarih ve şartlara uygun olarak askerlik görevine başlamadan önce gerçekleştirdiği resmi başvuru sürecidir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen bu süreç, yükümlülerin askerlik yerlerinin belirlenmesi ve sevk tarihinin planlanması gibi işlemleri kapsar.

Sevk başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet Üzerinden Başvuru: Sevk başvurusu, e-Devlet üzerinden Askerlik İşlemleri bölümünden yapılabilir. "e-Hizmetler" menüsü altındaki "Kişisel Bilgiler" alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek "Askerliğim" linkinden başvuru yapılabilir.

Askerlik Şubesi: Şahsen askerlik şubelerine giderek başvuru yapılabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgesi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

Belgelerin Hazırlanması: Başvuru sırasında kimlik kartı ve varsa sağlık raporu gibi belgeler gereklidir.

Sevk Tarihi ve Yeri: Başvuru tamamlandıktan sonra birliğiniz ve teslim tarihiniz belirlenir. Bu bilgiler genellikle e-Devlet üzerinden görüntülenebilir.

Sevk başvurusunun adımları

Hizmet Tercihi: Başvuru sırasında askerlik hizmet tercihinizi belirtmelisiniz.

Sağlık Raporu: Gerekli durumlarda sağlık muayenesinden geçmeli ve uygunluk raporu almalısınız.

Başvurunun Onaylanması: Başvurunuz onaylandıktan sonra sevk belgelerinizi alabilirsiniz.

Sevk İşlemi: Belirlenen tarihte ve yerde birliğinize teslim olmalısınız.