Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırım tehditleri hakkında açıklamalarda bulundu. Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Trump'ın yaptırım politikalarını değerlendirdi ve bu tür yaklaşımlarda yeni bir unsur olmadığını ifade etti.

Peskov, “Trump, ilk başkanlık döneminde de yaptırımlara en sık başvuran Amerikan başkanlarından biriydi. Bu yöntemi sevdiği aşikar. Ancak biz, eşit şartlarda ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğa her zaman hazırız.” şeklinde konuştu.

ABD-Rusya ilişkilerinde diyalog kapısı açık

ABD'nin açıklamalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Peskov, iki ülke arasında geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasında eşit şartlarda bir diyalog kurulduğunu hatırlatarak, "Henüz somut bir gelişme olmasa da olumlu sinyaller bekliyoruz." dedi.

Batılı ülkelerin adımları yanıtsız kalmayacak

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik "dost olmayan" adımlarına da değinen Peskov, bu tür hamlelerin karşılıksız kalmayacağını belirtti. "Rusya, çıkarlarını korumak adına gereken adımları atacaktır." diyerek net bir mesaj verdi.

Ermenistan ve KGAÖ tartışmaları

Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) olası çıkışı hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Peskov, "KGAÖ, etkinliğini kanıtlamış bağımsız bir örgüttür. Şu ana kadar Ermenistan'dan bu yönde bir niyet beyan edilmedi." ifadelerini kullandı.