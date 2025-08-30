Anadolu Birliği Partisi lideri Bedri Yalçın’dan ekonomik adaletsizliğe sert eleştiri

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Türkiye’de gelir adaletsizliğine dikkat çekerek, “Emeklinin maaşı asgari değil, azami ücret olacak” dedi. Yalçın, iktidara geldiklerinde halkın parasının hesabını şeffaf bir şekilde millete sunacaklarını ve örtülü ödenekleri kaldıracaklarını söyledi.

“Halkın Kaynağıyla Lüks Yaşam Sona Erecek”

Yalçın, devlet kurumlarındaki lüks harcamalara tepki göstererek, “Valilikler ve kaymakamlıklar birer saraya dönmüş durumda. Masraflar halkın sırtına yıkılıyor, lüks hayat ise yöneticilerin hanesinde. Halkın vergisiyle saraylarda yaşayan bir avuç kişi, milletin gerçeğini anlamıyor” ifadelerini kullandı.

Örtülü Ödeneklere Son

Halkın parası üzerindeki gizlilik uygulamalarına karşı olduklarını belirten Yalçın, “Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı millet tarafından bilinmeli. Örtülü ödenekler olmayacak, kim ne alıyorsa, kim kime ne veriyorsa herkes görecek. Halktan bir şey gizlenmeyecek” dedi.

“Halkın Sesi Sokaktan Yükseliyor”

Sürekli sahada olduklarını ifade eden ABP lideri, “Halkın beklentilerini ve taleplerini birebir görüyorum. Artık millet bilinçli ve sesini yükseltiyor. Biz de siyasetimizi halkın diliyle, gerçeklerle yürütüyoruz. İftira değil, doğrularla hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yozlaşan Sisteme Sert Eleştiri

Sistemin yozlaşmasına dikkat çeken Yalçın, “Bugünkü yöneticiler huzuru haramda arıyor ve bunun bedelini millet ödüyor. Biz Anadolu Birliği olarak bu düzeni değiştirecek, halkın hakkını tekrar halkın sofrasına taşıyacağız” dedi.

Yalçın’ın açıklamaları, özellikle kamu kaynaklarının şeffaflığı ve emekli maaşları konusunda radikal değişiklik vaatleriyle öne çıkıyor.