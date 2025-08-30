Konak Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) tarih, kültür ve eğlenceyi buluşturduğu standıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri Kültürpark’taki Konak standına davet etti.

İzmir’in kalbi Kültürpark’ta bu yıl 94’üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, Konak Belediyesi’nin renkli standıyla ilk günden dikkat çekti. “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla hazırlanan stant, hem ilçenin köklü tarihini tanıtan etkinliklere hem de çocuklara yönelik atölyelere ev sahipliği yaptı.

Başkan Mutlu’dan davet

Kaskatlı Havuz’un yanında yer alan stantta vatandaşlarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ziyaretçilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutlu, “Tüm İzmirlileri fuar coşkusunu bizimle paylaşmaya davet ediyorum. Hep birlikte İzmir’in kalbinin attığı yerde buluşalım” dedi.

Tarih ve kültür yolculuğu

Stantta minyatür sanatçısı Arya Kamalı’nın Konak’ın simge yapılarından ilhamla hazırladığı eseri sergilendi. Ziyaretçiler ayrıca QR kod uygulamasıyla ilçenin tarihi yapıları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşma fırsatı buldu. Sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle Smyrna Agorası’nın 2 bin yıl önceki görünümünü deneyimleyen fuar katılımcıları, adeta zamanda yolculuk yaptı.

Çocukların gözdesi

Konak Belediyesi standı, küçük ziyaretçileri de unutmadı. Hafıza oyunları, puzzle, yüz boyama ve taç boyama gibi aktiviteler çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam saatlerinde düzenlenen trio dinletisi ise fuar alanına ayrı bir atmosfer kattı.

Kültürel Miras Söyleşileri fuarda

Konak Belediyesi, kültürel mirası gündeme taşıyan söyleşilerini de fuar ziyaretçileriyle buluşturacak. Kültürpark’taki stantta düzenlenecek programın takvimi şöyle:

4 Eylül 2025, Perşembe / 19.30-20.00

“İzmir Belleğine Müzikal Yolculuk” – Serap Tamay, İsmet Tezcan, Tahsin İşbilen

6 Eylül 2025, Cumartesi / 19.30-20.00

“Bir Kültürel Miras Alanı Olarak Kemeraltı-Basmane ve Tarihi Oteller” – Prof. Dr. Emel Kayın

8 Eylül 2025, Pazartesi / 19.30-20.00

“Dünya Kültür Mirasında İzmir ve Konak” – Doç. Dr. Funda Adıtatar

İzmir Enternasyonal Fuarı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Konak Belediyesi standı, hem kültürel hem de eğlenceli etkinlikleriyle fuarın en çok ilgi gören adreslerinden biri oldu.