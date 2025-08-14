Kortej yürüyüşüyle başladı

İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl da geleneksel hale gelen Bağbozumu Şenliği başladı. 2 bin 600 yıllık geçmişi olan şenlik, Urla Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı. Kortejde rahvan atları, üzüm ve diğer tarım ürünlerini sergileyen üreticilerin traktörleri renkli görüntüler oluşturdu.

Açılış kortejine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ve çok sayıda siyasi temsilci katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları gösterisiyle devam eden program, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Tugay: “Urla tarımda güçlü potansiyele sahip”

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın ürün deseninde zengin bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Zeytin, üzüm ve tarım ürünleri Urla için çok değerli. Toprağın kalitesi, ürünün kalitesini belirler. Bu nedenle üreticimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Tugay, iklim krizi ve kuraklığa da değinerek, tarım politikalarının bu gerçekler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Balkan: “Sadece üzüm değil, umudu da topluyoruz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, “Bu şenlikte sadece üzüm değil, emeği, dayanışmayı ve umudu da topluyoruz. Geçmişin bereketini geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Balkan, üreticilerle birlikte bu toprakların mirasını korumaya devam edeceklerini söyledi.

Geleneksel şenlik üreticiyi ve kültürü buluşturdu

Urla Geleneksel Bağbozumu Şenliği, hem üreticilerin emeğini onurlandırdı hem de bölgenin kadim kültürünü gün yüzüne çıkardı. Şenlik boyunca çeşitli etkinlikler, gösteriler ve üretici stantlarıyla bölge halkı ve ziyaretçilere zengin içerikler sunulacak.