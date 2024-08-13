Beğerli Mahallesi Kaklık mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Söndürme çalışmalarına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve helikopterler sevk edilirken Nazilli Belediyesi de iş makinaları arezöz ve su tankerleri ile destek verdi.

Akşam saatlerinde de devam eden söndürme çalışmaları halkın da katkısıyla kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına halen devam ediliyor.

Yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın yanmış olmasından büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazilli Belediyesi olarak elimizdeki tüm imkanlarla ekiplerimizi yangın bölgesine gönderdik. Beğerli Mahallesi halkına geçmiş olsun diyor ciğerlerimiz olan ormanlarımızın ateşle hiç buluşmasını temenni ediyorum " dedi.