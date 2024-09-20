Başarılı sanatçı Begüm Yiğit, 27 Aralık 2024 Cuma akşamı İzmir’de sahne alacak. Saat 22:00’de başlayacak olan konser, Hayal Kahvesi İzmir’de gerçekleşecek. Kendine has yorumu ve etkileyici sahne performansıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Begüm Yiğit, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

İzmir’in popüler mekanlarından biri olan Hayal Kahvesi, bu özel konsere ev sahipliği yapacak. Begüm Yiğit'in eşsiz vokaliyle dolu dolu bir performans sergileyeceği geceye, müziğe ve eğlenceye doyacağınız bir atmosfer hakim olacak.

Müziğin ritmini doyasıya hissetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu etkinlik, yılın son döneminde İzmir’de müzik severler için vazgeçilmez bir anı olacak.