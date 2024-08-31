Kırmızı kuşağın gerçek anlamı

Türkiye’de evlilik hazırlıkları yapan birçok kadının düğün gününde beline kırmızı bir kuşak bağlanır. Yıllardır bu kuşağın gelinin bekaretini temsil ettiği düşünülse de, aslında çok daha derin ve eski bir anlam taşır.

Bereket ve kötülüklerden koruma

Kırmızı kuşak, evlenen kadına mutluluk ve bereket getirmesi, onu kötü ruhlardan koruması amacıyla bağlanır. Bu gelenek, yalnızca Türkiye’de değil, farklı kültürlerde de benzer amaçlarla uygulanmaktadır.

Farklı kültürlerde kırmızı kuşak

Yunanistan ve Moğolistan gibi ülkelerde de benzer ritüeller bulunur. Kırmızı rengin kötülüklerden koruma ve bereket getirme inancı, Şamanizm’den Yunan mitolojisine kadar geniş bir coğrafyada izler taşır.