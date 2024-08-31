Yeni bir araştırma, hafta sonları düzenli olarak uyumanın kalp hastalığı riskini azaltabileceğini ortaya koydu. İngiltere’de 14 yıl boyunca izlenen 90.903 yetişkinin verilerine dayanan çalışmada, hafta sonları yatakta geçirilen ekstra saatlerin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, cumartesi ve pazar günleri düzenli olarak bir saatten fazla uyuyan kişilerin, uyku eksikliği çekenlere kıyasla kalp hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 19 daha düşük. Hafta sonları erken kalkma eğiliminde olanlar ise kalp hastalığı geliştirme riski en yüksek grup olarak belirlendi.

British Heart Foundation'dan Profesör James Leiper, "Birçok kişi iş veya ailevi sorumluluklar nedeniyle yeterince uyuyamıyor. Hafta sonları uyumanın, düzenli bir gece uykusunun yerini tutmasa da kalp hastalığı riskini azaltabileceğini gösteren bu çalışma önemli bir bulgu" dedi.

Uzmanlar, uyku eksikliğinin iltihap, yüksek kan basıncı ve stres hormonlarını artırarak uzun vadede kalp hasarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu araştırma, her gece en az yedi saat uyumanın önemini vurguluyor.