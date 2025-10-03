Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile 1 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından hem tarzında hem de saç stilinde büyük bir değişiklik yaptı. Gündeş, uzun yıllar boyunca tanınan klasik tarzıyla özdeşleşmişken, son paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmayı başardı.

1 yıllık evliliğinden boşandığı gibi kendini değiştirdi

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanmasının ardından, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Ünlü şarkıcı, yıllardır benimsediği klasik stilini bir kenara bırakıp, daha modern ve cesur bir saç stiline yöneldi. Takipçileri, Gündeş’in yeni imajını beğenirken, şarkıcının bu değişiminden büyük ilgi gördü.

Ebru Gündeş, saç stilindeki değişiklikle dikkat çekti. Kendisini yıllardır tanıyan hayranları, şarkıcının yeni görünümüyle şaşkına dönerken, Gündeş'in cesur adımları ve tarzındaki değişiklik, magazin dünyasında gündem oldu.

Gündeş’in tarzındaki bu değişim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı, yeni imajını takipçileriyle paylaştığı fotoğraflarla sergiledi. Hem eski tarzını hem de yeni halini beğenen hayranları, Gündeş’i cesur adımlar attığı için tebrik etti.

Ebru Gündeş’in boşanmasının ardından geçirdiği bu dönüşüm, onun kariyerinde de yeni bir dönemi başlatıyor gibi görünüyor. Hem müzik kariyerinde hem de kişisel hayatında cesur adımlar atmaya devam eden şarkıcı, yeni tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.