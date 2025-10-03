Kuzey Ege’de sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, Ayvalık’ta da etkili oldu. Yağışın kent genelinde olumsuzluk yaratmaması için Ayvalık Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.



Ekipler kritik noktalarda önlem aldı

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, yağışın başlamasıyla birlikte önceden belirlenen riskli bölgelerde görev başına geçti. Kanal ve rögar girişlerinde yürütülen temizlik çalışmalarıyla suyun akışı kesintisiz sağlandı.

Rögar kapakları düzenli olarak kontrol edilirken, biriken yaprak ve atıklar hızla temizlendi. Bu sayede kent merkezinde ve mahallelerde su taşkınlarının önüne geçildi.

Gün boyu teyakkuz hali sürdü

Belediye ekipleri yağış süresince sahada kalarak vatandaşların günlük yaşamlarını güvenli şekilde sürdürebilmesi için kesintisiz mesai yaptı. Kent genelinde ciddi bir taşkın ya da sel riski yaşanmadı.

Başkan Ergin: “Hazırlıklarımızı önceden yaptık”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beklenen yağışlara karşı tüm birimlerin önceden hazırlandığını vurguladı.

“Beklenen kuvvetli yağışa karşı tüm birimlerimiz önceden hazırlıklarını yaptı. Yağmurun başladığı andan itibaren ekiplerimiz sahadaydı. Kentimizin güvenliği ve vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Meteoroloji raporlarını yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlara karşı da hazırlıklarımız sürüyor,” dedi.