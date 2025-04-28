Bel fıtığı, omurgadaki disklerin yırtılması veya kayması sonucu sinir köklerine baskı yaparak ağrı ve diğer belirtilere yol açan bir durumdur. Bel fıtığının belirtileri, bel, bacak ve ayaklarda ağrı, uyuşma, karıncalanma, kas zayıflığı ve hareket kısıtlılığı gibi sorunları içerebilir.

Belirtileri:

Bel, boyun ve kürek kemiği ağrısı: Fıtık, sinirleri sıkıştırarak ağrı, uyuşukluk veya karıncalanma yapar.

Bacaklarda siyatik ağrı: Bacaklara ve ayak tabanına kadar yayılan ağrılar, genellikle siyatik olarak bilinir.

Uyuşma ve karıncalanma: Bel fıtığına bağlı olarak bacak ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma hissi.

Kaslarda güç kaybı: Sinirlerin etkilenmesiyle kas zayıflığı ve hareket kısıtlılığı.

Eğilme ve dikelme sorunları: Bel hareketlerinde zorlanma ve ağrı.

Öksürme, uzun süre oturma ve ayakta durma sonrası ağrı: Bu pozisyonlar sinirler üzerindeki baskıyı artırarak ağrıya neden olabilir.

Nedenleri:

Uzun süreli oturma, aşırı kilo, ağır kaldırma, ani hareketler, yaşlanma, sigara içme gibi faktörler bel fıtığına yol açabilir.

Yaşlılık: Yaşla birlikte diskler zayıflar, bu da fıtıklaşmayı kolaylaştırır.

Ağır eşya kaldırma: Bu, omurgaya baskı yaparak fıtık riskini artırır.

Aşırı kilo: Obezite, omurgaya fazladan baskı yapar ve diskleri zorlar.

Teşhis:

Bel fıtığının teşhisi, fiziksel muayene ve çeşitli görüntüleme yöntemleriyle yapılır. MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme), bel fıtığını tespit etmek için en etkili yöntemdir. Ayrıca, röntgen, BT taraması ve elektromiyogram da kullanılabilir.

Tedavi:

Fiziksel terapi: Kas güçlendirme ve esneklik kazandırma amacıyla önerilir.

İlaç tedavisi: Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar ağrıyı hafifletebilir.

Cerrahi müdahale: Şiddetli vakalarda, diskleri çıkarmak veya yer değiştirmek için cerrahi işlem gerekebilir.