Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında tedbir uygulanan hisse sayısı 32'ye yükseldi. Yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları korumak amacıyla alınan önlemler ve bitiş tarihleri açıklandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören 32 hisse senedi, yüksek volatiliteye karşı yatırımcıları korumak amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamına alındı. Geçtiğimiz hafta, 4 yeni hissenin eklenmesiyle tedbirli hisseler listesi güncellendi.

Yüksek volatiliteye karşı önlemler devam ediyor

Borsa İstanbul'da, yatırımcıları korumak amacıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan önlemler sürüyor. Geçtiğimiz hafta 4 yeni hissenin daha listeye eklenmesiyle tedbirli hisse sayısı 32'ye çıktı. Bu önlemler, özellikle aşırı fiyat dalgalanmaları yaşayan hisselere uygulanan kısıtlamalarla yatırımcıların zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor.

VBTS kapsamındaki tedbirler

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, sermaye piyasasında yaşanan yüksek volatiliteye karşı finansal piyasalarda güveni sağlamak amacıyla devreye alınıyor. Bu kapsamda uygulanan tedbirler arasında kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi farklı önlemler bulunuyor. Bu önlemler, piyasadaki fiyat oluşumunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olurken, yatırımcıların aşırı risk almasının önüne geçiyor.

Tedbirli hisseler ve bitiş tarihleri

Borsa İstanbul'da şu an için tedbir uygulanan hisse senetlerinin listesi ve bitiş tarihleri şöyle:

Atılım İnşaat ve Ticaret A.Ş. (ATLMY) Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

Başlangıç Tarihi: 2 Nisan

Bitiş Tarihi: 30 Nisan Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

Başlangıç Tarihi: 2 Nisan

Bitiş Tarihi: 30 Nisan Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (SNKRN) Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi

Başlangıç Tarihi: 2 Nisan

Bitiş Tarihi: 30 Nisan Avrasya Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı

Başlangıç Tarihi: 4 Nisan

Bitiş Tarihi: 2 Mayıs San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANEL) Tedbir Türü: Kredili işlem yasağı

Başlangıç Tarihi: 4 Nisan

Bitiş Tarihi: 2 Mayıs

[Liste devam ediyor...]

Bu tedbirler, belirtilen bitiş tarihlerine kadar geçerli olacak ve süreç tamamlandıktan sonra yeniden değerlendirilip gerekirse uzatılabilecek.

Yatırımcılar için bilgilendirme

Borsa İstanbul, volatiliteye karşı alınan tedbirler hakkında yatırımcıları sürekli olarak bilgilendirmeye devam ediyor. Tedbirlerin uygulanmaya başlandığı tarihler ile bitiş tarihleri Borsa İstanbul tarafından düzenli olarak güncelleniyor ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılıyor.