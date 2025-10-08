Almanya’nın Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Almanya’da belediye başkanına şok saldırı
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Yerel polis kaynaklarına göre, 28 Eylül’de göreve başlayan Stalzer, evinde ağır yaralı halde bulundu.
Olay sırasında evde bulunan Stalzer’in 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk ifadesinde oğlu, annesinin sokakta birden fazla kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Yetkililer, olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Hastaneye kaldırılan belediye başkanı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yerel yöneticiler ve bölge halkı, saldırıya tepki göstererek Stalzer’e destek mesajları gönderdi.