Tayland’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 22 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, ülke genelinde acil yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tayland’da şiddetli yağışlar felakete yol açtı

Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sel suları özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde büyük hasara yol açtı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, acil durum ekiplerinin yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini bölge halkına ulaştırdığını belirtti.

Ayrıca sel bölgelerinde su seviyelerinin yakından takip edildiği ve olası yeni taşkınlara karşı önlem alındığı açıklandı.

Ülkedeki yağışlar sürüyor

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde Tayland’ın birçok bölgesinde yağışların devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.