Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması Kamil Kasap, restoranda tartıştığı iki kişiyi tabanca ile yaraladı. Gözaltına alınan Kasap’a, nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi verildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'ndeki restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti. Murat Kasap karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap, ev hapsi verildi.

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde tabancayla yaralanan iki kişi ve çevredekilerin müdahalesi yer aldı.

Tartışmanın Serkan Damak ve Murat Köksal'a seçim öncesi verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle çıktığı iddia edildi.