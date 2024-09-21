CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yılı harcamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sayıştay raporlarına göre Cumhurbaşkanlığı giderlerinin 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 70 arttı. Öztürkmen’in açıklamasına göre 2022’de 5.3 milyar lira olan harcama tutarı, 2023’te 9.56 milyar liraya ulaştı.

2022 yılında günlük 15.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı harcaması, 2023 yılında günlük 26.2 milyon liraya yükseldi.

"Koruma ordusuna harcanan üç kurumun toplamından daha fazla"

Emniyet’in verilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma personeli için yılın ilk dört ayında 798 milyon TL harcandı. Öztürkmen, koruma personeli harcamalarıyla ilgili “Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi yılın ilk 4 ayında 798 milyon TL harcadı. Aynı sürede; TBMM Koruma Dairesi Başkanlığına 244 milyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına 221 milyon, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına 191 milyon TL harcanmış. Yani üç kurumun toplamından daha fazla...” dedi.

“Bu ordu kaç kişi? Kimleri koruyor, kaç kişiyi koruyor, aralarında resmi görevi olmayanlar var mı?” diye sorduğu açıklamasından Öztürkmen, “Bu kadar para tam olarak neye harcanıyor bilen yok. Yılın ilk 4 ayındaki veriler dikkate alındığında, yıl sonunda Saray'ın koruma ordusu için yaklaşık 2,4 milyar TL harcanmış olacak. Bu kadar ‘elitist’ bir koruma dünyanın az ülkesinde görülür” ifadelerini kullandı.